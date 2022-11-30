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RT: США затягивают конфликт на Украине из страха согласиться на компромисс с Россией
Вашингтон вынужден поставлять вооружение Киеву, пишет издание Foreign Policy. При этом многие американские чиновники признают, что победа Украины маловероятна и рассматривают вариант сделки с Россией.

США затягивают конфликт на Украине из страха согласиться на компромисс с Россией. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила RT со ссылкой на издание Foreign Policy.

В материале говорится, что Вашингтон вынужден поставлять вооружение Киеву. При этом многие американские чиновники признают, что победа Украины маловероятна и рассматривают вариант сделки с Россией.

«Администрация Байдена вскоре может оказаться в затруднительном положении. С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте на Украине… весь американский ВПК помогает киевским властям, чем только может. С другой стороны, администрация также осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в конфликт с Россией», — пишет автор.

Вместе с тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что мира на Украине можно добавиться лишь постоянными поставками оружия.