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Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе
Путин отметил, что целевые показатели по зарплатам бюджетников выполняют только десять регионов.

В январе 2023 года президент Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты сотрудников бюджетного сектора. Об этом он сказал на совещании с правительством, передает РИА Новости.

Путин отметил, что целевые показатели по зарплатам бюджетников выполняют только десять регионов.

По его словам, необходимо предоставить финансы нуждающимся в помощи регионам. Он добавил, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и в этой сфере не будут меняться целевые ориентиры.

Президент также отметил, что для регионов допустимо отклонение до пяти процентов от целевого показателя.