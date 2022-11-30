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Польша планирует провести референдумы на Западной Украине
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что референдум о присоединении к Польше готовится во Львовской области.

Руководство Польши планирует провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, правительство Польши намерено «использовать российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов» для того, чтобы «обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений».

Нарышкин заявил, что референдум о присоединении к Польше готовится во Львовской области.

«Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать», — добавил собеседник.