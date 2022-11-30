Политолог предположил, что Малков уволит мэра Рязани Сорокину

Информация об этом следует из национального рейтинга мэров за октябрь-ноябрь.

Политолог Антон Чаблин предположил, что губернатор Павел Малков уволит мэра Рязани Елену Сорокину. Информацию за октябрь и ноябрь опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Чаблин обратил внимание, что Малков «активно перетряхивает старые элиты» и ставит на руководящие должности новый людей. Он предположил, что мэр Елена Сорокина тоже может попасть «под раздачу».

«Думаю, если тот же тренд продолжится, то скоро мы станем свидетелями смены руководства в Томске, Йошкар-Оле, Тамбове и Рязани. Скажем, в Рязанской области губернатор Павел Малков активно перетряхивает старые элиты, оставшиеся со времен Николая Любимова. Мэр Елена Сорокина тоже может попасть, что называется, под раздачу», — сказал Чаплин.

Вместе с тем в национальном рейтинге мэров Елена Сорокина занимает 51 место. В тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Тюмени Руслан Кухарук и мэр Казани Ильсур Метшин.