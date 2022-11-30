Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
-5°
Чтв, 01
-6°
Птн, 02
-5°
ЦБ USD 61.07 0.32 30/11
ЦБ EUR 63.39 0.09 30/11
Нал. USD 63.81 / 64.2 30/11 11:37
Нал. EUR 65.5 / 65.98 30/11 14:25
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
10 252
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
10 074
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
10 913
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
24 127
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Погибший в Пермском крае 11-летний мальчик замерз насмерть
11-летний ребенок ушел в школу и не вернулся. На следующий день его нашли мертвым у теплотрассы за зданием школы.

Школьник, погибший в Пермском крае, замерз насмерть. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во вторник, 29 ноября, 11-летний ребенок ушел в школу и не вернулся. На следующий день его нашли мертвым у теплотрассы за зданием школы.

Выяснилось, что мать мальчика не заявляла в полицию о потере сына и и не знала, что с ним что-то случилось.

Отмечается, что последней школьника видела бабушка., которая заявила, что внук заходил к ней после уроков и взял бутылку с самогоном.

Выясняется, пил ли ребенок алкоголь. Бутылку с самогоном нашли рядом с телом. Также на месте обнаружили следы крови. Предварительной причиной смерти назвали переохлаждение. Точная причина станет известна после проведения экспертизы.

Известно, что семья на учетах нигде не состояла.