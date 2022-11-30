Погибший в Пермском крае 11-летний мальчик замерз насмерть
11-летний ребенок ушел в школу и не вернулся. На следующий день его нашли мертвым у теплотрассы за зданием школы.
Школьник, погибший в Пермском крае, замерз насмерть. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Во вторник, 29 ноября, 11-летний ребенок ушел в школу и не вернулся. На следующий день его нашли мертвым у теплотрассы за зданием школы.
Выяснилось, что мать мальчика не заявляла в полицию о потере сына и и не знала, что с ним что-то случилось.
Отмечается, что последней школьника видела бабушка., которая заявила, что внук заходил к ней после уроков и взял бутылку с самогоном.
Выясняется, пил ли ребенок алкоголь. Бутылку с самогоном нашли рядом с телом. Также на месте обнаружили следы крови. Предварительной причиной смерти назвали переохлаждение. Точная причина станет известна после проведения экспертизы.
Известно, что семья на учетах нигде не состояла.