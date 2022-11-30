Очевидец рассказал, что автобус в Канищеве врезался в ограждения от ремонта Северной окружной

Очевидец рассказал, что автобус в Канищеве врезался в ограждения от ремонта Северной окружной. В среду, 30 ноября, он находился внутри транспорта в момент ДТП.

«Я считаю водитель не виноват, надо было убирать заграждения после ремонта на Северной окружной дороге… Но удар был сильный, народ от неожиданности, конечно, испугался», — заявил рязанец.

Напомним, 30 ноября автобус № 17 попал в ДТП около остановки «Улица Бирюзова».