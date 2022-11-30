Минобороны не поддержало законопроект об отсрочке от призыва для ученых

В Минобороны заявили, что эта мера нецелесообразна в условиях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания В. С. России.

Минобороны отказалось от законопроекта об отсрочке от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Ранее инициативу предложил комитет Госдумы по науке и высшему образованию. В Минобороны заявили, что эта мера нецелесообразна в условиях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания В. С. России .

Зампред комитета Ксения Горячева заявила, что случаев мобилизации ученых не так много, но «отбить» людей у военкомата достаточно сложно из-за отсутствия законодательной базы, а «бронирование» не всегда работает.

В свою очередь представители профсоюза предложили освободить от призыва всех преподавателей, так как в случае мобилизации окажется, что освобожденных от призыва некому будет учить.