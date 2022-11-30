«Известия»: Минфин изучает возможность введения минимальной цены на тихие вина

Порог цены может составить 239 рублей.

Минфин планирует установить минимальную цену на тихие, то есть не газированные, вина. Об этом в среду, 30 ноября, пишут «Известия».

Порог цены может составить 239 рублей. Также ведомство планирует заняться и ценами на шампанское и игристые вина — с 1 января установить минимальную розничную цену в пределах 239 рублей за 0,7 л.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Инициативу поддержали и сами производители. По их мнению, эта мера поможет убрать с прилавков низкокачественную и фальсифицированную продукцию.

МРЦ уже действует на крепкие напитки типа водки, виски, коньяка. Изначально минимум отражал границу, разделяющую легальные и фальсифицированные напитки, а затем система госучета спиртного ЕГАИС начала защищать рынок от нелегальной продукции.