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Еврокомиссия назвала количество погибших украинцев с начал боевых действий
Она также заявила, что финансовый ущерб Украине превысил 600 миллиардов евро, тогда как президент Владимир Зеленский накануне озвучивал другую сумму − триллион долларов.

Названо количество погибших украинцев с начала боевых действий. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передал Telegram-канал Baza.

По ее словам, с начала боевых действий погибли более 100 тысяч украинских военных. Среди мирных жителей погибло более 20 тысяч.

Она также заявила, что финансовый ущерб Украине превысил 600 миллиардов евро, тогда как президент Владимир Зеленский накануне озвучивал другую сумму — триллион долларов.

Урсула фон дер Ляйен также добавила, что сейчас в ЕС заблокированы более 300 миллиардов евро, принадлежащие России. Она предложила эти деньги направить на помощь Украине.