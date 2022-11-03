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Военком рассказал, что делать с повесткой после окончания частичной мобилизации
По словам военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова, при получении повестки после 29 октября следует явиться в военкомат и уточнить свое дальнейшее предназначение.

Россиянам рассказали, что делать, если получили повестку после окончания частичной мобилизации. Разъяснение дал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров. Его цитирует РБК.

Егоров допустил, что повестку могут отправить после прекращения призыва. В этом случае следует явиться в военный комиссариат для уточнения своего дальнейшего предназначения. Егоров также добавил, что просроченную повестку мог не вовремя вручить работодатель.

При этом военком заявил, что в Ростовской области отправка повесток уже прекращена. В регионе призыву уже не подлежат «те, кто в силу объективных обстоятельств получил ранее отправленную повестку позже этой даты».