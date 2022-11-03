В Запорожской области пьяные мобилизованные устроили дебош

Инцидент произошел 30 октября в городе Васильевка.

В Запорожской области пьяные мобилизованные устроили дебош. Об этом пишет Telegram-канал BAZA в четверг, 3 ноября.

Инцидент произошел 30 октября в городе Васильевка. Четверо мобилизованных вначале зарезали 13 коров на ферме, где размещались российские военные, а после выгнали ее хозяина.

Далее мужчины напали на своих сослуживцев и избили их, а также угнали у местных рабочих автомобиль. На посту ДПС их остановили, но мобилизованные открыли огонь и ранили российского сержанта.

По словам очевидцев, мужчины были сильно пьяны, почти до обморочного состояния, и не понимали, что они делают.

Нарушителей задержали, в ближайшее время им предъявят обвинение.