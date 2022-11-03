В Уфе мужчине вручили повестку после завершения частичной мобилизации

В документе указано, что военнообязанный должен явиться в военкомат для «отбора на призыв по мобилизации».

В Уфе мужчине вручили повестку после завершения частичной мобилизации. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчине позвонили по телефону и пригласили в военкомат, где ему вручили повестку на 17 ноября. В документе указано, что военнообязанный должен явиться в военкомат для «отбора на призыв по мобилизации».

Напомним, 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Позже президент Владимир Путин подтвердил эту информацию.