В Совфеде пройдут консультации по вопросу двухлетнего срока службы в армии

Об этом РИА Новости сообщил глава оборонного комитета Совета федераций Виктор Бондарев.

В Совфеде пройдут консультации по вопросу двухлетнего срока службы в армии. Об этом РИА Новости сообщил глава оборонного комитета Совета федераций Виктор Бондарев.

Сенатор также подчеркнул, что, по его мнению, идея будет поддержана.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил увеличить срок срочной службы в армии до двух лет.