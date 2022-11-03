В Сараях остановили водителя на «Шевроле» без «прав»

Оперативники заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования мужчина отказался.

В Сараях остановили водителя на «Шевроле» без «прав». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Ночью в четверг, 3 ноября, на улице Ленина полицейские остановили Chevrolet Lacetti. Во время общения у 33-летнего водителя, жителя села Кривское, оперативники заметили признаки алкогольного опьянения.

Однако от медосвидетельствования мужчина отказался. Также выяснилось, что раньше водителя лишили права управления транспортным средством за езду в пьяном виде.

Рязанца отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП («Отказ от прохождения медицинского освидетельствования»).

Материалы передали в органы дознания, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).