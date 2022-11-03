В Самаре убили женщину-полицейского

В Самаре убили женщину-полицейского. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что трагедия случилась в ночью 2 ноября. Тело 30-летней женщины с колото-резаными ранами в области груди обнаружили возле одного из домов по улице 22 Партсъезда.

Позже оперативники установили личность убийцы. Им оказался 33-летний мужчина. На допросе он рассказал, что незадолго до трагедии он познакомился с потерпевшей в одном из развлекательных заведений города. Новые знакомые поссорились, после чего мужчина ударил женщину ножом в грудь и скрылся.

Известно, что погибшая работала в полиции и занимала должность инспектора по делам несовершеннолетних. Однако во время убийства она была не при исполнении.

Сам убийца задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие выступит в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.