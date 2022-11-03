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В рязанской облдуме рекомендовали к рассмотрению проект областного бюджета на 2023-2025 года
Также депутаты предложили провести публичные слушания по проекту закона 17 ноября.

Депутаты рязанской облдумы рекомендовали к рассмотрению проект областного бюджета на 2023-2025 года. Об этом сообщили на сайте областной думы.

В четверг, 3 ноября, в областной думе прошло заседание комитета по бюджету и налогам. Депутаты проверили внесенный губернатором проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также материалы, представленные одновременно с ним, на соответствие региональному законодательству.

Отмечается, что полный пакет документов поступил в региональный парламент в электронном виде в отведенные законом сроки. Члены комитета поддержали соответствующее заключение и рекомендовали председателю облдумы принять законопроект «Об областном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов» к рассмотрению.

Также депутаты предложили провести публичные слушания по проекту закона 17 ноября.

На соответствие требованиям закона также проверили законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и материалы, внесенные вместе с ним. В итоге было принято решение рекомендовать их к рассмотрению профильными комитетами.