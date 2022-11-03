Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
Птн, 04
Сбт, 05
ЦБ USD 61.62 0.19 03/11
ЦБ EUR 60.92 -0.05 03/11
Нал. USD 64.52 / 65.08 03/11 12:40
Нал. EUR 63.15 / 63.66 03/11 11:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
4 996
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
14 513
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
12 405
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
15 714
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани задержали пьяного мужчину, объявленного в федеральный розыск
Выяснилось, что 39-летний рязанец обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).

В Рязани задержали пьяного мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду, 2 ноября, в 17:50 на улице Интернациональной полицейские остановили мужчину, который шел так, как будто нуждался в медицинской помощи или был в состоянии алкогольного опьянения. По ряду признаков сотрудники полиции предположили, что он был пьян.

Выяснилось, что 39-летний рязанец обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). Он скрывался от суда, его объявили в федеральный розыск.

Мужчину доставили в отделение полиции и передали инициаторам розыска. Злоумышленника арестовали.