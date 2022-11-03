В Рязани задержали пьяного мужчину, объявленного в федеральный розыск

Выяснилось, что 39-летний рязанец обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).

В Рязани задержали пьяного мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду, 2 ноября, в 17:50 на улице Интернациональной полицейские остановили мужчину, который шел так, как будто нуждался в медицинской помощи или был в состоянии алкогольного опьянения. По ряду признаков сотрудники полиции предположили, что он был пьян.

Выяснилось, что 39-летний рязанец обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). Он скрывался от суда, его объявили в федеральный розыск.

Мужчину доставили в отделение полиции и передали инициаторам розыска. Злоумышленника арестовали.