В Рязани вынесли приговор мужчине, случайно убившему собеседника

Инцидент произошел в апреле 2022 года.

В Рязани вынесли приговор мужчине, случайно убившему собеседника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. 23-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения ударил знакомого, с которым они взаимно оскорбляли друг друга. Потерпевший упал, ударился головой и получил закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии мужчина умер.

Суд признал рязанца виновным по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также в пользу брата погибшего с мужчины взыскали компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.