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В Рязани недалеко от «Круиза» произошло серьезное ДТП
Авария случилась в сторону Солотчи.

В Рязани недалеко от «Круиза» произошло серьезное ДТП. Кадры с места аварии в четверг, 3 ноября, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась в сторону Солотчи. По словам очевидцев, столкнулись два автомобиля: один из них выехал на встречную полосу и задел другой автомобиль, после чего врезался в отбойник.

Сообщается, что пострадали два человека — виновник аварии и его пассажир. Одного из них госпитализировала скорая с черепно-мозговой травмой.

Подробности выясняются.