В Рязани недалеко от «Круиза» произошло серьезное ДТП
Авария случилась в сторону Солотчи.
В Рязани недалеко от «Круиза» произошло серьезное ДТП. Кадры с места аварии в четверг, 3 ноября,
Авария случилась в сторону Солотчи. По словам очевидцев, столкнулись два автомобиля: один из них выехал на встречную полосу и задел другой автомобиль, после чего врезался в отбойник.
Сообщается, что пострадали два человека — виновник аварии и его пассажир. Одного из них госпитализировала скорая с черепно-мозговой травмой.
Подробности выясняются.