В Рязани на улице Спортивной установили светофор с новой секцией для водителей

Она предупреждает водителей, что при повороте направо они обязаны пропускать пешеходов, переходящих дорогу.

В Рязани на улице Спортивной установили новый светофор. Пост об этом в четверг, 3 ноября, опубликовали в группе «Рязань: о городской среде».

У нового светофора есть дополнительная секция, которая предупреждает водителей, что при повороте направо они обязаны пропускать пешеходов, переходящих дорогу.

«Плюс такой организации движения заключается в том, что не приходится создавать дополнительную фазу светофора. Так как здесь небольшой пешеходный трафик, это не приведет к сильным заторам, которые в пиковое время тут и так встречаются», — говорится в посте.