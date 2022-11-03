В Рязани на улице Спортивной установили светофор с новой секцией для водителей
Она предупреждает водителей, что при повороте направо они обязаны пропускать пешеходов, переходящих дорогу.
В Рязани на улице Спортивной установили новый светофор. Пост об этом в четверг, 3 ноября,
У нового светофора есть дополнительная секция, которая предупреждает водителей, что при повороте направо они обязаны пропускать пешеходов, переходящих дорогу.
«Плюс такой организации движения заключается в том, что не приходится создавать дополнительную фазу светофора. Так как здесь небольшой пешеходный трафик, это не приведет к сильным заторам, которые в пиковое время тут и так встречаются», — говорится в посте.