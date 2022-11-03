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В РГАТУ отпраздновали день работника сельхозхозяйства и перерабатывающей промышленности
В Рязанском государственном агротехнологическом университете отпраздновали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также подвели итоги деятельности студенческих специализированных отрядов в III-м трудовом семестре 2022 года.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете отпраздновали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также подвели итоги деятельности студенческих специализированных отрядов в III-м трудовом семестре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

С приветственным словом перед студентами, педагогами и приглашенными гостями выступил ректор университета Александр Шемякину.

«Основа основ жизни на нашей планете — это сельское хозяйство и становление России как передовой цивилизованной страны невозможно без развитого аграрного сектора. И наш университет всегда был и останется тем социальным институтом, на который в любых социально-экономических условиях возложена миссия подготовки новых поколений аграриев…», — сказал он.

Коллектив университета с профессиональным праздником также поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. Он поблагодарил всех бойцов студенческих отрядов университета за весомый трудовой вклад в развитие отрасли. Лучшим бойцам он вручил награды: знак губернатора Рязанской области «За усердие», почетные грамоты и денежные вознаграждения министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Кроме того, сотрудникам и преподавателям университета вручили почетные грамоты, благодарственные письма, денежные премии. Всего вручили около 130 наград.

После официальной части состоялась концертная программа.