В Полянах мужчина торговал контрафактной спортивной обувью Nike

Суд вынес ему приговор.

В Рязани вынесли приговор, который торговал контрафактной обувью. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина торговал контрафактной спортивной обувью под логотипом Nike в селе Поляны. Незадолго до продажи он покупал ее в одном из рынков Москвы.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за подобное деяние.

В этот раз состоялся суд, где ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор был обжалован осужденным в апелляционном порядке, но оставлен без изменения.