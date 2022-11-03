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В Полянах мужчина торговал контрафактной спортивной обувью Nike
Суд вынес ему приговор.

В Рязани вынесли приговор, который торговал контрафактной обувью. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина торговал контрафактной спортивной обувью под логотипом Nike в селе Поляны. Незадолго до продажи он покупал ее в одном из рынков Москвы.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за подобное деяние.

В этот раз состоялся суд, где ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор был обжалован осужденным в апелляционном порядке, но оставлен без изменения.