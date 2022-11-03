В Краснодаре пенсионер на тракторе задел плугом легковушку, погибла женщина

Авария произошла в среду, 2 ноября, в 17:25 на трассе «Станица Старокорсунская — село Первореченское».

В Краснодаре пенсионер на тракторе задел плугом легковушку, погибла женщина. Об этом пишет портал « Кубань 24» со ссылкой на краевое управление МВД.

Авария произошла в среду, 2 ноября, в 17:25 на трассе «Станица Старокорсунская — село Первореченское».

68-летний мужчина на тракторе John Deere с сельскохозяйственным плугом не выдержал безопасный боковой интервал и задел Peugeot, который ехал во встречном направлении.

43-летняя водитель иномарки умерла на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.