В Краснодаре пенсионер на тракторе задел плугом легковушку, погибла женщина
Авария произошла в среду, 2 ноября, в 17:25 на трассе «Станица Старокорсунская — село Первореченское».
В Краснодаре пенсионер на тракторе задел плугом легковушку, погибла женщина. Об этом пишет портал «
Авария произошла в среду, 2 ноября, в 17:25 на трассе «Станица Старокорсунская — село Первореченское».
68-летний мужчина на тракторе John Deere с сельскохозяйственным плугом не выдержал безопасный боковой интервал и задел Peugeot, который ехал во встречном направлении.
43-летняя водитель иномарки умерла на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.