Студентам РГАТУ рассказали о стажировках и практиках в «ЭкоНиваТехника-Холдинг»

На очередной встрече руководитель учебного центра предприятия Дмитрий Лежанин рассказал студентам о современной технике и технологиях, цифровом хозяйстве. Он обратил внимание, что кадровая политика предприятия направлена на привлечение молодых специалистов, и пригласил студентов на стажировку и производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства в компанию.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла встреча студентов инженерного факультета по направлению подготовки «Агроинженерия» с представителями ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как сообщили в пресс-службе, предприятие ведет активную работу по взаимодействию с факультетом и университетом. Организация предоставляет стажировки и производственные практики для будущих инженеров.

На очередной встрече руководитель учебного центра предприятия Дмитрий Лежанин рассказал студентам о современной технике и технологиях, цифровом хозяйстве. Он обратил внимание, что кадровая политика предприятия направлена на привлечение молодых специалистов, и пригласил студентов на стажировку и производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства в компанию.

Студенты отметили важность подобных встреч. По их мнению, они позволяют получить информацию об условиях, особенностях работы по получаемой профессии, социальных гарантиях напрямую. Это дает уверенность в решении проблемы будущего трудоустройства.