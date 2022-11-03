Стало известно, чьи останки нашли под балконами многоэтажки в Москве

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Останки, найденные под балконом многоэтажки на улице Маршала Тухачевского в Москве, принадлежат женщине, которой было от 50 до 55 лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

Отмечается, что следователи уже установили причастного к убийству женщины. Им оказался ее 89-летний супруг. В квартире оперативники нашли другие части тела убитой.

На балконе обнаружили нож, ножовку, ножницы и разделочную доску. Уточняется, что таким образом мужчина пытался избавиться от трупа, выбрасывая части с балкона.

Ранее соседи нашли под балконом многоэтажки отрезанную голову, две ноги и руку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».