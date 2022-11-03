Сбивший в центре Рязани курсантку водитель получил три года колонии-поселения

Авария произошла 14 декабря 2021 года около 16:00 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. Курсантка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.

Сбивший в центре Рязани курсантку водитель получил три года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в четверг, 3 ноября.

Авария произошла 14 декабря 2021 года около 16:00 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. Водитель Lada сбил девушку, которая оказалась курсанткой академии ФСИН. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.

После этого водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не оказал пострадавшей помощь и скрылся с места ДТП.

В суде мужчина полностью признал вину. Учитывая обстоятельства аварии, характеризующие личность виновника, суд назначил три года лишения свободы в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил и обжалуется защитником виновника ДТП в апелляционном порядке.