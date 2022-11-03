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Рязанские врачи впервые провели операцию по пересадке родственной почки

Пересадка почки потребовалась 29 — летнему рязанцу, который страдал хронической почечной недостаточностью. Мужчине подарил шанс на новую жизнь родной отец. После того, как он принял решение о том, что готов отдать свою почку, в лаборатории провели исследования на совместимость. Анализы подтвердили: почка подходит по всем параметрам.

Операцию по пересадке провела мультидисциплинарная бригада Областной клинической больницы вместе с врачами из Центра трансплантологии имени Шумакова. Операця проходила в двух операционных: в одной провели забор почки, причем, сделали это лапароскопически, без разрезов, а в соседней уже находился сын, которому и пересадили орган.

«Главная сложность в работе по трансплантации в любой стране мира — это дефицит донорских органов. Пересадка от живого донора несет в себе наименьшее количество рисков для реципиента. Обоим мужчинам, которые прошли операцию, еще предстоит адаптироваться к новым условиям жизни. В этом им помогут наши специалисты, которые держат на контроле каждый клинический случай, связанный с трансплантацией органов, — отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Оба пациента — отец и сын — чувствуют себя хорошо. Сыну предстоит подбор препаратов, которые помогут организму принять пересаженный орган.