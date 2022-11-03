Рязанские полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя в рюмочной на улице Гоголя

Из заведения полицейские изъяли 24 литра спиртных напитков.

Рязанские полицейские пресекли продажу алкоголя без лицензии в рюмочной на улице Гоголя. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию начали поступать жалобы от жильцов многоквартирного дома по улице Гоголя на заведение, расположенное в этом же здании. Правоохранители пришли туда с проверкой и запросили документы, которые разрешают продажу алкоголя. Однако предъявить их сотрудники заведения так и не смогли.

В результате полицейские изъяли у заведения 24 литра спиртных напитков, на которых не было лицензии и иных документов.

Возбуждены административные дела. Хозяину заведения грозят штрафные санкции.