Рязанская полиция анонсировала рейды в предстоящие выходные дни

Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать водителей в четверг, 3 ноября, и в предстоящие выходные дни.

В Рязанской области пройдут рейды на выявление нарушителей ПДД. Об этом предупредила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Рейды пройдут в четверг, 3 ноября, и в предстоящие выходные дни. Сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые нарушают правила ПДД, в том числе тех, кто сели за руль в нетрезвом состоянии.

Мероприятия будут проходить во всех муниципальных образованиях Рязанской области с массовой остановкой транспортных средств.