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Рязанцам напомнили правила поведения в подземных укрытиях
К подземным укрытиям относятся подвалы и цокольные этажи зданий, гаражи, погреба, подполья. Такие укрытия предназначены для приема укрываемых на срок не более 12 часов от фугасного и осколочного воздействия средств поражения.

Рязанцам напомнили правила поведения в подземных укрытиях. Информацию опубликовали в группе Кадомского района «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что к подземным укрытиям относятся подвалы и цокольные этажи зданий, жилых домов, гаражи, погреба, подполья, а также открытые и перекрытые щели. Такие укрытия предназначены для приема укрываемых на срок не более 12 часов от фугасного и осколочного воздействия средств поражения.

Рязанцам напомнили, как надо себя вести при сигнале гражданской обороны «Внимание всем»:

  • если вы находитесь на улице, надо прослушать экстренное сообщение, которые передается через уличные громкоговорители не менее двух-трех раз, информацию можно уточнить по номеру 112. Далее надо пройти в ближайшее подземное укрытие, соблюдая спокойствие;
  • если вы находитесь на работе, надо пройти в укрытие, закрепленное за организацией;
  • если вы находитесь дома, надо уточнить информацию по телевизору или радио, передать ее соседям, перекрыть газ и электричество и закрыть окна. Далее с суточным запасом еды и воды пройти в подполье, гараж или погреб.

В подземных укрытиях запрещено курить, пить алкоголь, использование открытого огня.