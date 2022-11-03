Рязань «встала» в десятибалльных пробках

Заторы образовались на Московском шоссе, Первомайском проспекте, улице Вокзальной, проезде Завражнова и проезде Шабулина.

Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Вечером в четверг, 3 ноября, на Московском шоссе образовался крупный затор.

Судя по карте, затор начинается от остановки «Рязанская таможня» и тянется до ТРЦ «Барс».

Также движение затруднено на Первомайском проспекте, улице Вокзальной, проезде Завражнова и проезде Шабулина.