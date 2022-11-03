Рязань к ноябрю вошла в ТОП туристических маршрутов «выходного дня»

Компания МТС с помощью сервисов МТС Исследования и МТС Travel проанализировала туристический поток в январе — августе 2022 и 2021 годов. Россияне в первом полугодии путешествовали по России активнее, чем годом ранее, однако выбирали более дешевые варианты жилья. Рязань вошла в число самых популярных направлений для туров выходного дня.

Компания МТС с помощью сервисов МТС Исследования и МТС Travel проанализировала туристический поток в январе — августе 2022 и 2021 годов. Россияне в первом полугодии путешествовали по России активнее, чем годом ранее, однако выбирали более дешевые варианты жилья. Рязань вошла в число самых популярных направлений для туров выходного дня.

По числу совершаемых путешествий Рязанская область сравнима с Тульской и Нижегородской областями. Это регионы туристических маршрутов «выходного дня», в которых исследование МТС отметило схожие поведенческие характеристики.

«Мы видим устойчивый тренд перехода к спонтанным путешествиям, которые планируются всего за несколько дней до поездки. Такой горизонт планирования и ограничение международного авиасообщения простимулировали популярности нишевых туристических направлений внутри России. Так, летом мы уже отмечали всплеск интереса к достопримечательностям Дагестана и Алтая, а к ноябрю в топе появились Кострома и Рязань, которые хороши для „путешествий выходного дня“. Последний фактор стимулирует развитие локального отельного бизнеса, в первую очередь с малым номерным фондом и бюджетными предложениями, именно на такие объекты сейчас растет спрос у россиян», — прокомментировал генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Список самых популярных регионов в 2022 году также сохранился. Больше всего туристов принимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург — на них приходится 48% всего турпотока. Также в ТОП-10 входят Башкирия, Ставропольский край, Татарстан, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области.

Взлетел интерес к республике Дагестан: зафиксирован рост на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно увеличилось число туристов в Сахалинской области (+37%), Иркутской области (+36%), Псковской области (+24%), Камчатском крае (+23%) и Красноярском крае (+23%). В числе регионов с плюсовой динамикой и Ивановская область — турпоток вырос на 11%.

Снизился объем туристического потока в Калининград — регион потерял порядка 15% туристов из-за сложностей транспортным сообщением. Также пострадал туризм в Краснодарском крае (-9%), Мурманской области (-6%). В Рязанской области турпоток практически не изменился (- 2%).

«Сегодня турист, как правило, „цифровой“, поэтому МТС в Рязанской области активно развивает сеть, охватывая самые популярные туристические локации и трассы. В этом году мы „прокачали“ мобильный интернет повсеместно в Рязани, Касимове, впервые обеспечили скоростным мобильным интернетом родину Сергея Есенина село Константиново, а на участке железной дороги направления Москва-Сочи закрыли последнее „белое пятно“. На основе данных аналитики мы определяем локации, которые пользуются наибольшей популярностью и улучшаем там связь. Также с помощью технологии Big Data мы можем проанализировать, из каких регионов к нам едут туристы» — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Общий объем турпотока в России в январе — июне 2022 года вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число поисковых запросов, связанных с туризмом, — на 17%. Увеличился и горизонт планирования поездки: если в 2021 году россияне бронировали гостиницы в среднем за неделю до даты въезда, то в 2022 этот срок составляет десять дней.

Примечательно, что в первом полугодии 2022 года россияне путешествовали по стране активнее, чем годом ранее, однако выбирали более дешевые варианты жилья. Доля отелей в общем объеме бронирований сократилась на 8%. Эту часть туристов «перетянули» на себя объекты малого номерного фонда — мини-отели и гостевые дома: на них пришлось 17% от всех бронирований в январе-августе 2022 года. Значительно выросла доля хостелов — если в 2021 году на них приходилось 0,7% всех бронирований, то в текущем году уже 2,5%. Половина туристов выбирает бюджетные трехзвездочные гостиницы, 36% бронирований приходится на отели класса «четыре звезды», 9% - на отели с одной и двумя «звездами» и только 5% - на пятизвездочные отели. Подобная тенденция характерна и для Рязанской области.