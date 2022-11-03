Профессиональный переговорщик: рязанским киноманам к выходным приготовили премьеру детектива

Премьера захватывающего остросюжетного детектива «Переговорщик» состоится в онлайн-кинотеатре KION 3 ноября. Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров.

Премьера захватывающего остросюжетного детектива «Переговорщик» состоится в онлайн-кинотеатре KION 3 ноября. Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров.

Фильм рассказывает о блестящем психологе Александре Максимове, которого сыграл Кирилл Пирогов. По сюжету, за много лет в профессии Максимов выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии — девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу) и сына (Петр Натаров), друзей, порвал все связи — о нем буквально ничего не было слышно.

Максимов живет отшельником, работает в центре психологический помощи по телефону — и каждый день находится на грани увольнения. Несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и вызывает гнев начальства. История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях 9-летней давности. Кто-то втягивает Максимова в опасную игру и заставляет «проснуться». Кто-то бросает ему новый вызов.

«Мой герой — человек с противоречивым и сложным характером, герой с тяжелой судьбой. Вместе с режиссером проекта Нурбеком Эгеном мы много работали над его образом: хотелось добиться того, чтобы вопросы, которыми задается персонаж, откликались и у меня как у актера. У нас был консультант-переговорщик, который рассказывал о сути своей работы и вводил меня в курс специфической терминологии», — рассказал актер Кирилл Пирогов.

Помогая другим людям, герой излечивается и от собственной душевной травмы, перестает каждый день наказывать себя за «ошибку» — и этим дарит зрителям надежду, что все трудности преодолимы.

«Мы работали над этой историей более четырех лет. Автор идеи Юлия Идлис собрала много интересной фактуры от профессиональных переговорщиков. Это уже не первое наше сотрудничество со сценаристом Олегом Маловичко, который зарекомендовал себя как автор одного из хитов KION, сериала „Хрустальный“, который был признан лучшим сериалом 2021 года по мнению критиков. Новый сериал поднимает ставки жанра, концентрируясь на крайне интересном образе главного героя. „Переговорщик“ это сложный и, очень актуальный месседж — о том, как сохранить семью, спасая людей», — рассказал генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер Игорь Мишин.

Роли в сериале исполнили также Владимир Мишуков, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Нино Нинидзе и другие российские актеры.