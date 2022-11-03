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Пользователей Wildberries предупредили о новой схеме мошенничества в маркетплейсе
Злоумышленники совершают покупки на крупные суммы в маркетплейсе.

Мошенники начали списывать деньги с карт клиентов Wildberries за покупки, которых не было. Об этом предупредили «Известия».

Так, у одной из клиентов списали почти 200 тысяч рублей. Женщина сообщила, что у нее был аккаунт в маркетплейсе, но последние покупки она совершала в августе. В истории трансакций она обнаружила, что в течение двух часов с ее карты почти каждую минуту списывалось по одной тысяче рублей. Пострадавшая связалась с банком, где ей сообщили, что все трансакции подтверждены, хотя она его не давала.

Позже россиянка узнала, что 195 тысяч рублей перевели фирме wildberries Podol’sk. Написав в поддержку Wildberries, она не получила никакого ответа.

Эксперты предполагают, что деньги с банковской карты женщины могли стать мошенники, которые получили доступ к ее данным. По его словам, злоумышленники привязали карту россиянки к аккаунту в Wildberries и совершали фиктивные платежи в пользу сторонней фирмы, чье название было похоже на название маркетплейса.