Павел Малков вручил рязанцам государственные и региональные награды

Среди награжденных — работники образования, культуры, строительного комплекса, ученые, врачи, руководители предприятий, пожарные, студенты.

В четверг, 3 ноября, в правительстве Рязанской области губернатор Павел Малков вручил рязанцам государственные и региональные награды. Среди награжденных — работники образования, культуры, строительного комплекса, ученые, врачи, руководители предприятий, пожарные, студенты.

Малков отметил, что эти награды присутствующие получили по праву.

«Сегодня в этом зале собрались представители самых разных профессий. Но всех вас объединяет талант, мастерство и ответственность. Всем вам по праву присвоены высокие награды. Вместе нам предстоит еще многое сделать для Рязанской области. Необходимо укреплять образование, медицину, сферы культуры и спорта, развивать экономику, благоустраивать населенные пункты. Будем над этим работать», — сказал губернатор.

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» наградили гендиректора ООО «Красный маяк» Спасского района Виктора Логунова. Благодарность президента РФ получила преподаватель «Касимовского нефтегазового колледжа» Татьяна Хремина. Памятный знак «За наивысшие достижения» и от губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской» вручили студенту «Рязанского колледжа культуры» Данилу Петрову и начальнику «Захаровской районной ветеринарной станции» Константину Ни. А также свидетельство на право получения грантов президента РФ для поддержки молодых ученых вручили кандидату медицинских наук Антону Шаханову.

Всего государственные и региональные награды получили 30 рязанцев.