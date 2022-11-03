На бывшего руководителя строительной фирмы завели уголовное дело за невыплату зарплат работникам

В период с 2020 по 2021 годы он задолжал сотрудникам более 80 тысяч рублей.

В Рязани экс-руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства, обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что с ноября 2020 года по март 2021 года руководитель полностью не выплатил зарплату трем работникам. Из-за этого он задолжал сотрудникам более 80 тысяч рублей. При этом у мужчины были средства, чтобы заплатить им деньги.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, целей и мотивов действий руководства организации.