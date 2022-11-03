Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Конашенков рассказал, что украинские военные пытались остановить наступление ВС РФ в направлении Никольского и Ровнополя (ДНР) и контратаковали.

В результате работы артиллерии и ударов авиации подразделения ВСУ были рассеяны около Водяного и Новоселки.

По данным Минобороны, уничтожены порядка 80 украинских военных, три БМП и два автомобиля.