Малков заявил, что будет добиваться полного закрытия полигона в Турлатове

Проблема с завозом высокотоксичных отходов на свалку в Турлатове длится долгое время. Несмотря на большое количество проверок, судебных решений, отходы продолжали поступать на свалку. В июле 2022 года Павел Малков заявил, что полигон однозначно нужно закрывать.

Рязанские власти будут добиваться полного закрытия полигона в Турлатове. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил губернатор Павел Малков, комментируя решение Октябрьского районного суда.

Проблема с завозом высокотоксичных отходов на свалку в Турлатове длится долгое время. Несмотря на большое количество проверок, судебных решений, отходы продолжали поступать на свалку. В июле 2022 года Павел Малков заявил, что полигон однозначно нужно закрывать.

«Есть первые результаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд наложил арест на имущество собственников полигона, запретил пользоваться и распоряжаться объектом. Впереди еще много работы», — сказал Губернатор.

Следователи установили, что на территории находится более 300 000 тонн отходов различных классов опасности. Из-за этого сложилась неблагоприятная экологическая обстановка, которая создает угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека.

Октябрьский районный суд наложил арест на имущество собственников полигона. Им запретили пользоваться и распоряжаться объектами, в том числе принимать, размещать и хранить опасные отходы.

«Дело обязательно доведем до конца. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы свалку опасных отходов снова открыли. Будем добиваться закрытия полигона в Турлатове, с исключением любой возможности возобновления работы», — подчеркнул Павел Малков.