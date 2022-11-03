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Малков вручил паспорта рязанским школьникам
Церемония вручения документов состоялось в рамках акции «Мы — граждане России». Всего в мероприятии приняли участие 30 школьников из 27 муниципальных образований.

Губернатор Павел Малков вручил паспорта рязанским школьникам. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило областное правительство.

Церемония вручения документов состоялось в рамках акции «Мы — граждане России». Всего в мероприятии приняли участие 30 школьников из 27 муниципальных образований. Среди учащихся было отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты.

Губернатор подчеркнул, что вручение паспортов проходит накануне Дня народного единства. Он добавил, что этот праздник стал символом единения и патриотизма, что как никогда актуально.

«Сегодня вся страна объединилась для решения стратегических задач. Граждане трудятся, работают на благо и развитие нашей области и страны, которой по-настоящему можно гордиться. А через несколько лет — и вы сами станете участниками этой большой и важной работы, — сказал Павел Малков, обращаясь к учащимся. — Мы обязательно будем поддерживать все ваши начинания, инициативы. И сделаем все, что от нас зависит, чтобы вы хотели жить и работать в родном регионе».

Помимо паспортов участники церемонии получили уникальные обложки, значки с изображением государственных символов и издание Конституции Р. Ф..