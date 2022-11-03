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Депутат Ачалов проиграл суд рязанскому изданию «Вид сбоку»
Речь идет о серии материалов 2020 года, когда журналисты издания писали о фирме депутата, которая провалила подрядные работы по благоустройству «Комсомольского парка». Работы должны были быть выполнены к 30 сентября 2020 года, однако ни в октябре, ни в ноябре, работы не были выполнены.

Депутат Ачалов проиграл суд рязанскому изданию. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило издание «Вид сбоку».

Речь идет о серии материалов 2020 года, когда журналисты издания писали о фирме депутата, которая провалила подрядные работы по благоустройству «Комсомольского парка». Работы должны были быть выполнены к 30 сентября 2020 года, однако ни в октябре, ни в ноябре, работы не были выполнены.

21 декабря 2020 года на пресс-конференции главный редактор «Вид сбоку» Константин Смирнов спросил главу администрации Рязани Елену Сорокину о срывах сроков работ Ачаловым. Она поручила ответить начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку. Фурфурак ответил: «В рамках тех сроков, которые были обозначены в муниципальном контракте, работы не были выполнены».

Позже Ачалов подал в суд на издание с требованием удалить статьи и выплатить ему компенсацию. На суде выяснилось, что мэрия подделала контракт, где имитировала выполнение работ. Например, было подписано дополнительное соглашение о расторжении договора и снижении объемов работ до уровня фактически выполненных. Подписав акт приемки 23 ноября, Фурфурак выставил Ачалову пени лишь за один день просрочки, а не за 59 дней.

Позже в суд вызвали и самого Фурфурака в качестве свидетеля, где он подтвердил, что фирма Ачалова не уложилась в сроки. Несмотря на это, в рязанском районном суде Ачалов выиграл суд, а областной суд оставил решение без изменений.

Однако кассационный суд решение отменил. Выяснилось, что рязанские суды не провели никакой работы с доказательствами и аргументами сторон. В результате дело вернули на новое рассмотрение в ином составе суда. В этот раз все доказательства рассматривали, а публикации анализировали. Но ни Ачалов, ни его представители не явились в суд.