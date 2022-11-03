Агентство развития бизнеса подписало соглашение с турецкими партнерами

Заключение соглашения о сотрудничестве между Российско-турецким торговым домом «РОСТ» (РТТД «РОСТ») и Агентством развития бизнеса Рязанской области (АНО «АРБ») состоялось на форуме «Doing Business: Turkey & Ryazan».

Заключение соглашения о сотрудничестве между Российско-турецким торговым домом «РОСТ» (РТТД «РОСТ») и Агентством развития бизнеса Рязанской области (АНО «АРБ») состоялось на форуме «Doing Business: Turkey & Ryazan» в рамках участия рязанской делегации в программе очередной бизнес-миссии, начавшей работу 3 ноября. Организатором деловой поездки выступил Рязанский центр экспорта. Региональную делегацию возглавил вице-губернатор области — Артем Бранов. В составе участников заместитель председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин, представители региональных институтов развития бизнеса, а также руководители рязанских предприятий.

Своими подписями документ скрепили председатель совета правления РТТД «РОСТ» Кадир Куртулуш и директор АНО «АРБ» Устин Богачев. Соглашение предусматривает содействие развитию торгово-экономического потенциала Рязанской области и Турецкой Республики, усиление их международного имиджа благодаря укреплению деловых связей, расширение возможностей взаимодействия и обмен бизнес-опытом, а также организацию совместных деловых мероприятий. Документ также предполагает взаимное содействие организаций-членов соглашения в вопросах совершенствования долговременных и всесторонних торгово- экономических и научно-технических связей, взаимного продвижения партнерской продукции и другое.

Как отметил Устин Богачев, «соглашение, которое мы подписали сегодня, определенно открывает предприятиям, сотрудничающим с Агентством, дополнительные каналы развития. Мы уверены в том, что наше партнерство с турецкими коллегами будет максимально эффективным. У нас уже есть договоренности о том, что в ближайшее время наши партнеры приедут в Рязанскую область с реверсной бизнес-миссией. Совместно с руководством Российско- турецкого дома мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы и рязанские и турецкие предприятия смогли еще более продуктивно взаимодействовать и презентовывать свою продукцию на территории других стран».

В рамках делового форума «Doing Business: Turkey & Ryazan», где состоялось подписание соглашения, его участники обсудили возможность организации рязанских поставок медицинской продукции в Турцию. Также речь шла о предполагаемом участии региональных компаний в крупных инфраструктурных строительных и ряде других отраслевых проектов. Участники встречи затронули вопросы международной транспортной логистики. Российско-турецкий торговый дом «РОСТ» — площадка стратегического сотрудничества в Анкаре, созданная в 2018 году для развития коммерческих отношений между российскими и турецкими компаниями. Основная цель организации — максимально упростить работу экспортеров в области внешнеэкономической деятельности: в поиске партнеров, в проведении экспортно-импортных операций и в других задачах. Среди задач Российско-турецкого торгового дома — обеспечение продвижения компании и продукции на турецком и российском рынках и оказание посреднических услуг во внешнеэкономических сделках.