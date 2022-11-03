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Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
5 252
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
14 787
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
12 649
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
15 983
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А что в кино? «Петр I: Последний царь и первый император», «Любовники» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Исторический фильм «Петр I: Последний царь и первый император» режиссера Андрея Кравчука рассказывает об эпохе становления Петра Великого, которая стала ярким поворотным моментом в истории России.

Комедия «Любовники» Елены Хазановой собрала прекрасную плеяду актеров российского кино — Павла Прилучного, Романа Курцына, Максима Виторгана, Любовь Толкалину и многих других. Не менее звездный состав и у другой российской новинки — фильма «Золотые соседи», в котором приняли участие Михаил Боярский, Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин, Лия Ахеджакова и другие.

Криминальный триллер «В эфире» с Мэлом Гибсоном в главной роли рассказывает ужасающую историю, начавшуюся с безобидного на первый взгляд телефонного звонка радио-диджею, который в итоге грозит превратиться в настоящую игру на выживание.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».