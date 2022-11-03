А что в кино? «Петр I: Последний царь и первый император», «Любовники» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Исторический фильм «Петр I: Последний царь и первый император» режиссера Андрея Кравчука рассказывает об эпохе становления Петра Великого, которая стала ярким поворотным моментом в истории России.
Комедия «Любовники» Елены Хазановой собрала прекрасную плеяду актеров российского кино — Павла Прилучного, Романа Курцына, Максима Виторгана, Любовь Толкалину и многих других. Не менее звездный состав и у другой российской новинки — фильма «Золотые соседи», в котором приняли участие Михаил Боярский, Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин, Лия Ахеджакова и другие.
Криминальный триллер «В эфире» с Мэлом Гибсоном в главной роли рассказывает ужасающую историю, начавшуюся с безобидного на первый взгляд телефонного звонка радио-диджею, который в итоге грозит превратиться в настоящую игру на выживание.
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