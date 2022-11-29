Житель Вологодской области получил 17 лет колонии за ритуальное убийство пенсионерки

Уголовное дело возбудили по пункту д части 2 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью»).

Житель Вологодской области получил 17 лет колонии за ритуальное убийство пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

4 апреля 2022 года пьяный 44-летний житель Череповца взял нож и зашел в подъезд дома на улице Металлургов. Он начал стучать в квартиру к 86-летней женщине и говорить, что она его заливает. Добившись того, что пенсионерка открыла дверь, мужчина несколько раз ударил ее ножом. Женщина пыталась позвонить, но нападавший перерезал телефонный провод. Далее он позволил женщине выйти из квартиры, но на лестничной клетке догнал ее и снова несколько раз ударил ее ножом.

После этого злоумышленник вырезал у нее на теле ритуальные символы. Пенсионерка получила 27 ножевых ранений и умерла на месте.

Уголовное дело возбудили по пункту д части 2 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью»).

Вину мужчина не признал. Суд назначил ему наказание — 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год после основного срока. Также мужчина должен выплатить потерпевшей стороне один млн рублей компенсации морального вреда.