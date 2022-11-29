В Спасском районе огласили приговор рязанцу, зарезавшему сотрудника регионального минтерриторий

Коллегия присяжных вынесла вердикт в отношении подсудимого.

В Спасском районном суде огласили приговор рязанцу, который убил 50-летнего мужчину. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По информации собственного источника, речь идет о сотруднике рязанского минтерриторий Романе Морукове.

Коллегия присяжных вынесла вердикт в отношении подсудимого.

Согласно обвинительному вердикту, 64-летнего рязанца признали виновным в том, что в ночь на 10 июля 2021 года он в пьяном состоянии ударил не менее семи раз ножом в шею, грудь и туловище знакомого в его доме. Пострадавший скончался от сильной кровопотери.

Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и выплату сумм морального вреда потерпевшим.

Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован сторонами.

Напомним, Роман Моруков занимал должность заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике.