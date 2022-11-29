В Рязани в БЦ «Нити» продают помещения на сумму 114 млн рублей

Помещения расположены по адресу: проезд Яблочкова, дома №№ 6 и 6 строение 1.

В Рязани в БЦ «Нити» продают восемь помещений на общую сумму в 114 млн рублей. Соответствующие объявления появились на сайте Avito.

Помещения расположены по адресу: проезд Яблочкова, дома №№ 6 и 6 строение 1. Площадь помещений варьируется от 227,9 до 3080 кв. м, стоимостью от 5 до 25 миллионов рублей.

Там располагаются восемь помещений на этажах с первого по четвертый, а также на шестом, восьмом и десятом.

Они имеют свободную планировку с типовым ремонтом, без мебели, с инженерными коммуникациями. В некоторых из помещений располагались салон обоев и света «Дом декора», тренажерный и спортивный зал, столовая.