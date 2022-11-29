В Рязани стартовал чемпионат России по рукопашному бою

На соревнования приехали представители 44 регионов России.

Во вторник, 29 ноября, в рязанской «Академии единоборств» стартовал чемпионат России по рукопашному бою. На соревнования приехали представители 44 регионов России.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, президент общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя», заслуженный тренер России Дмитрий Иванов, заместитель председателя всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по Рязанской области, майор милиции Андрей Волков, руководитель молодежного отдела Касимовской епархии иерей Николай Пронин, директор научно-производственного предприятия ООО «ЭЛЬФ 4 М «Торговый Дом» Александр Федосейкин, директор СШОР «Академия единоборств» Виталий Шабанов и президент рязанской областной федерации рукопашного боя Денис Фалеев.

Дмитрий Иванов отметил, что в период пандемии коронавируса именно Рязанская область взяла на себя ответственность и провела чемпионат России по рукопашному бою: «Сегодня мы приехали сюда не только на официальное мероприятие, а на встречу к старым, добрым друзьям». Президент общероссийской федерации рукопашного боя пожелал, чтобы даже после проведения бескомпромиссных поединков и соперничества спортсмены оставались друзьями.

«Рукопашный бой в Рязанской области развивается стремительно и прогрессирует. Команда региональной спортивной федерации на постоянной основе проводит соревнования высокого уровня. Минспорт Рязанской области и в дальнейшем будет поддерживать данные начинания», — поприветствовал участников соревнований Юрий Колдин. Он пожелал спортсменам бескомпромиссных схваток с минимальным количеством травм.

Рукопашный бой активно развивается с 2002 года. На сегодняшний день рукопашным боем на территории Рязанской области занимаются около 500 человек. За это время региональной федерацией рукопашного боя было подготовлено два мастера спорта России международного класса, а рязанские спортсмены в составе сборкой команды России ежегодно защищают честь страны на соревнованиях различного уровня.