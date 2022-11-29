В Рязани прошел региональный педагогический форум «Вилка»

В Рязани 16 ноября в здании «Школы 360» прошел педагогический форум «Вилка». На нем собрались более 100 педагогов из Рязани и Рязанской области.

В Рязани 16 ноября в здании «Школы 360» прошел педагогический форум «Вилка». На нем собрались более 100 педагогов из Рязани и Рязанской области.

Главными спикерами форума стали психолог, психотерапевт, философ, кандидат философских наук, доктор психологических наук, профессор МГПУ, автор технологии Азарт-тайнинг Александр Михайлович Лобок и психолог, психотерапевт, ведущий групп семейной терапии, подростковых групп, автор образовательно-терапевтического проекта Ирина БорисовнаТупицо.

На форуме они обсудили с учителями методы и приемы работы с гиперактивными детьми, личный бренд учителя, и подискутировали на тему того, как научить ребенка получать наслаждение от уроков математики, чтения и письма.

Еще один спикер — учитель русского языка и литературы, логопед «Школы 360» Оксана Витальевна Солоненко рассказала, как сделать уроки родной речи доступными для детей с нарушениями чтения и письма.

Также учитель географии школы № 75 Ирина Вячеславовна Назаренко и учитель географии школы № 39 Екатерина Александровна Нехаева, которые являются членами «Русского географического общества», поделились опытом проведения интерактивных игр на уроках географии.

Кроме того, о продуктивном английском и о том, как повысить интерес к этому предмету, рассказывали гостям форума руководитель методического объединения учителей английского языка «Школы 360» Е. В. Тихонова и учитель английского языка «Школы 360» Юлия Владимировна Сундукова.

Обсудить полученные знания и поделиться мнением друг с другом гости форума могли за чашкой чая в перерывах. По итогам форума каждый участник получил именной сертификат.

Гости отметили высокий уровень организации мероприятия и выразили надежду на то, что проведение педагогического форума «Вилка» станет хорошей традицией.