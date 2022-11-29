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В Рязани планируют открыть два новых травмпункта
Они могут появиться в Дашково-Песочне и в Московском районе.

В Рязани планируют открыть два новых травмпункта в Дашково-Песочне и в Московском районе. Об этом на заседании правительства во вторник, 29 ноября, сообщил глава регионального минздрава Александр Пшенников.

Министр заявил, что в ведомстве изучили объемы помощи, оказываемой травпунктами города и ее связь с погодными условиями. Он отметил, что на данный момент в городе работают три травмпункта, один из которых детский. По его словам, за год в детский травпункт обращаются 90 пациентов в смену, в пункт на базе скорой помощи — 170 человек в смену.

При ухудшении погоды число пациентов возрастает более, чем в два раза. Пшенников привел в пример травмпункт на базе больницы № 11, где число обращений варьируется от 60 до 160 в смену.

Министр сообщил, что во время неблагоприятных погодных условий травмпункты усилят кадрами. Кроме того, при строительстве поликлиники в Дашково-Песочне планируется создать еще один травмпункт. Также прорабатывается возможность открыть новый травмпункт в Московском районе Рязани.

«Мне часто приходилось бывать в травмпунктах, как со своими травмами, так и помогать близким. Впечатление всегда оставалось негативным. Я хочу, чтобы рязанские травмпункты работали эталонно», — прокомментировал губернатор Павел Малков.

Глава региона поручил Александру Пшенникову доложить, что нужно сделать для работы травмпунктов «на самом высоком уровне».