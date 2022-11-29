В Рязани осудили 21-летнего молодого человека, распространявшего наркотики через «закладки»

Подсудимый вступил в преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств, и разместил в Рязани 19 «закладок» с наркотиками.

В Рязани осудили 21-летнего жителя области, который распространял наркотики через «закладки». Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В ноябре 2021 года подсудимый вступил в преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств, и разместил в Рязани 19 «закладок» с наркотиками. Вскоре его задержали сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте.

Во время досмотра у подсудимого нашли и изъяли 14 пакетиков с наркотическим средством.

Вину подсудимого удалось доказать благодаря активной позиции гособвинителя — представителя Рязанской транспортной прокуратуры.

Молодому человеку назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.