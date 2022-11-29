В Рязани Октябрьский районный суд возобновил работу после сообщения об угрозе взрыва
Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда в Рязани.
В Рязани Октябрьский районный суд возобновил работу после сообщения об угрозе взрыва. Об этом РЗН. инфо сообщили в суде.
Там подтвердили информацию о том, что на почту учреждения пришло в 12:40 сообщение об угрозе взрыва.
«Сейчас суд работает в прежнем режиме», — отметили в суде.
Напомним, в Рязани в Октябрьский районный суд, а также областной суд поступили сообщения об угрозе взрыва.